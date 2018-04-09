Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сердечно поздравляю с победой коалиции, возглавляемой Вами, на состоявшихся в Вашей стране парламентских выборах. Результаты выборов наглядно отражают поддержку народом проводимой Вами политики, оказываемое Вам доверие. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия на пути всестороннего развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя благополучия дружественного венгерского народа", - говорится в послании главы государства.

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