В карабахском урегулировании необходимо содействие региональных держав - РОCСИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Проблема карабахского урегулирования оказалась в очередной раз в центре внимания основного модератора МГ ОБСЕ - России.

В недавнем заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, была озвучена мысль о том, что сторонам карабахского конфликта необходимо для продвижения в переговорах отказаться от недоверия друг к другу, при этом, использовав наработки казанского саммита 2011 года.

"Самое главное - отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке", - заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.

По его словам, эти идеи нужно "положить на бумагу".

По просьбе Day.Az, заявление главы российского МИД, прокомментировал Генеральный директор Института Евразийского экономического союза( ЕАЭС) Владимир Лепехин.

Политолог, отметил, что в целом, разделяет мнение Лаврова, но следует обратить внимание на важный нюанс.

"На мой взгляд, положения казанского документа устарели, к тому же сейчас не 2011, и даже не 2017 год. Регион находится на этапе планетарного взрыва, соответственно позиция России сегодня должна быть более определенной", - отметил Глава ЕАЭС.

По оценкам российского политолога,решение карабахского конфликта зависит от позиций трёх президентов, России, Азербайджанаи Армении.

"Однако для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимо также содействие региональных держав.Именно они могут поспособствовать образованию конструктивного диалога между сторонами, подвести Азербайджан и Армению к диалогу.

Нужно выбрать тот вариант урегулирования конфликта, который принесет в регион мир и стабильность, и помнить о том, что в решение конфликта больше пользы внесут именно региональные державы, нежели внешние посредники", - заявил Лепехин.

Далее Владимир Лепехин высказал предположение относительно возможного членства Азербайджана в ЕАЭС.

"Возможность вступления Азербайджана в ЕАЭС объективно остается, поскольку это поддерживают практически все члены евразийской структуры. Но, пока этот вопрос не актуален для азербайджанской стороны, хотя не исключено что он может быть актуален в будущем. Возможно даже после урегулировании карабахского конфликта", -подытожил эксперт.

Матанат Насибова