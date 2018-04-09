Несмотря на давление, Азербайджан обеспечил религиозную безопасность

Азербайджан всегда был примером совместного мирного проживания различных народов и религий. Азербайджан имеет богатую историю развития и традиций национально-духовных и религиозных ценностей. Одними из главных задач страны на данном этапе считаются сохранение и укрепление национальной и религиозной толерантности, а также защита и укрепление мультикультуральной среды.

Об этом в понедельник сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Нынешняя реальность, в которой мы живем, диктует невозможность достижения развития без прогнозирования будущего, без оценки глобальных вызовов. Именно в таких условиях крайне важны сильные устои государства, осуществление прагматичной, дальновидной, продуманной и стратегической управленческой политики", - сказал Гейдаров.

Зампред отметил, что есть немало сил, которые не хотят видеть мусульманскую страну, которая принимает ряд международных мероприятий, где есть политическая стабильность, страну, которая становится современной и авторитет которой растет с каждый днем. Так, по его словам, своими мультикультуральными ценностями Азербайджан поддержал мусульманские государства, против которых под видом исламофобии были направлены критика и протесты, что привело к росту угроз и давлению на страну.

"Одним из тревожных моментов является то, что внутри некоторых исламских стран также существуют силы, оказывающие поддержку этим коварным намерениям", - отметил Гейдаров.

По его словам, в этом контексте одним из важных факторов является вопрос религиозной безопасности. Одним из основных компонентов концепции национальной безопасности, которая была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, является именно религиозная безопасность.

Гейдаров добавил, что опыт Ближнего Востока и процессы, которые продолжаются там в настоящее время, еще раз ясно показывают, что без обеспечения религиозной безопасности невозможно обеспечить национальную.

"А без обеспечения национальной безопасности нельзя говорить ни об общественно-политической стабильности, ни о развитии демократии, ни об обеспечении прав и свобод. Систематизируя, можем сказать, что религиозная безопасность является составной частью национальной безопасности. Несмотря на сложную международную ситуацию, существующие в регионе угрозы, различного рода давление, попытки внедрения чуждой религиозной идеологии, Азербайджан, продемонстрировав сильную политическую волю, обеспечил религиозную безопасность. В настоящее время крайне важно продолжение данной политики", - подчеркнул Гейдаров.

Гейдаров отметил, что проведенный анализ, практический опыт стран мира показывают, что первым условием борьбы с угрозами и опасностью и результативности этой борьбы является тандем сильное государство - сильный руководитель.

"Сильная политическая воля, решительная позиция, единство с людьми, аналитическое мышление, международный престиж, перспективы прогрессивного будущего и управленческий опыт являются ключевыми составляющими портрета лидера-руководителя. Если будет нарушен тандем сильное государство - сильный руководитель, то социально-политическая стабильность, достигнутая благодаря огромным усилиям, наша национальной безопасность в целом, а также процветание и успешное будущее нашей страны могут столкнуться с глобальными угрозами и опасностями", - добавил зампред госкомитета.

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