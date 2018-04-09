В Украине прошла акция солидарности азербайджанцев - ФОТО

В парке Гейдара Алиева, расположенном перед посольством Азербайджана в Киеве, прошла акция солидарности наших соотечественников, проживающих в этом городе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в акции, прошедшем при организации Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, приняли участие около 100 наших соотечественников, проживающих в Украине.

Выступившие на акции председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, председатель Молодежного объединения азербайджанцев Украины Ильхама Аллахвердиева, депутат из Полтавской области Фахраддин Мухтаров и другие подчеркнули, что проживающих в Украине азербайджанцев беспокоит несправедливая, ангажированная позиция некоторых антинациональных лиц, проживающих за рубежом. Было отмечено, что Азербайджан повышает свой авторитет в регионе, проводит независимую государственную политику, завоевал успехи в экономической, политической и других сферах. Силы, не желающие развития нашей страны, не могут переварить все это. Поэтому они начали против Азербайджана лживую и клеветническую кампанию. Подчеркнув недопустимость подобных фактов, наши соотечественники осудили коварные деяния антиазербайджанских групп.

Выступившие заявили, что проживающие в Украине наши соотечественники всегда поддерживают наше государство, его внутреннюю и внешнюю политику. Участники акции подчеркнули, что их сердце бьется с Азербайджаном.

В акции были скандированы лозунги "Мы всегда с тобой, Азербайджан!", "Мы достойно представляем Азербайджан в Украине!", "Мы гордимся, что мы - азербайджанцы!", "Азербайджан - наша гордость. Не трогайте нашу гордость!", "Мы всегда с Азербайджаном!", "Сила нашей Родины - наша гордость!" и пр.

Наши соотечественники призвали всех проживающих в зарубежных странах азербайджанцев к солидарности, единству: "Национальные и государственные интересы должны стоять выше всего. Мы должны тесно сплотиться вокруг нашей родины, Азербайджана. Мы не должны допускать действий, наносящих ущерб стабильности и развитию в Азербайджане".

После выступлений в небо были запущены шары, являющиеся символом мира, примирения. После акции состоялся концерт, в котором прозвучали азербайджанские народные песни и национальная музыка.

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