Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение снабжения населения питьевой водой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению снабжения населения питьевой водой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для улучшения снабжения питьевой водой 30 населенных пунктов 13 районов республики с общей численностью населения 45 тысяч человек из суммы, указанной в подпункте 1.48.11 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО "Азерсу" будет выделено 12,5 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумму, указанной в распоряжении.