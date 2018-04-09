Пакистанское издание о предстоящих президентских выборах в Азербайджане

Граждане Азербайджана считают, что предстоящие президентские выборы означают новый этап в развитии и процветании страны. Об этом говорится в статье, опубликованной пакистанским изданием Associated Press Of Pakistan, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Издание цитирует депутата парламента Азербайджана Асима Моллазаде, который заявил, что предстоящие выборы пройдут в атмосфере свободы и справедливости.

"Международное сообщество проявляет большой интерес к Азербайджану и держит предстоящие выборы в поле зрения. Политические партии и кандидаты могут свободно представить свои предвыборные программы. Граждане, не участвующие в выборах, имеют возможность открыто выражать свои взгляды, что означает защиту демократических принципов", - приводятся в статье слова Моллазаде.

Издание отмечает, что по результатам проведенного им опроса, граждане страны заявляли, что надеются на победу в выборах действующего Президента Ильхама Алиева, грамотная политика которого вывела страну на правильный путь. Его победа, по мнению граждан, будет означать продолжение последовательной политики и дальнейший приток иностранных инвестиций, говорится в статье.

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