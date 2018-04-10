«Арменизация» турецких помидоров: ждем собак породы «чихуахуян»?

Читаю следующее сообщение и понимаю, что невозможно будет удержаться от доли здорового сарказма в тяжелый понедельник. Итак, как выясняется, Россельхознадзор заподозрил Армению в реэкспорте турецких помидоров и с 11 апреля начинает проверку армянских предприятий.

Оказывается, в настоящее время в Армении сложилась благоприятная ситуация для поставок томатов турецкого происхождения под видом своих. На российский рынок томаты поставляют преимущественно два экспортера (ООО "Спайка" и ООО "Гринпродукт"), которые имеют как собственные площади по выращиванию томатов, так и скупают их у различных производителей.

За последние 6 дней эти компании ввезли почти 2 тыс. тонн томатов. "Увеличение объемов производства и интенсивности отгрузки томатов в Россию свидетельствуют о возможном реэкспорте томатов армянской стороной, в том числе турецкого происхождения", - говорится в сообщении по итогам переговоров в формате телеконференции с заместителем начальника государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении Егише Маргаряном.

В этой новости прекрасно все. Начиная от попыток армянской стороны уверить мир в том, что турецкие помидоры могут быть армянскими и заканчивая удивлением по этому поводу с российской стороны. Казалось бы, как можно поражаться всего лишь очередному, не первому и не последнему, случаю армянской лжи? А поди ж ты, удивляются. Сразу замечу что зря. Ибо ничего иного от армянской стороны ожидать не стоит.

Мы же видели, как "обармянивались" блюда азербайджанской, грузинской, турецкой, украинской кухни. "Армянский борщ", как и "армянские хачапури", выстроились в ряд с "армянской долмой". Своей очереди, надо полагать, ждут "армянская пицца", "армянские суши" и даже "армянская лача паратха". Они обречены на "арменизацию" потому, что такой участи уже не удалось избежать не только блюдам самых разных стран мира, но и многому иному.

Например, все привыкли уже к воровству азербайджанской, грузинской и иной музыки со стороны армян. Никого уже не удивляет и то, что "древними армянскими" объявляются территории самых разных стран мира. Кроме того, огромное количество великих или просто известных людей, особенно после их смерти, объявляются "армянами". Дошло уже и до утверждения, что "китайцы на 4 % армяне". Мол, это плоды бурной деятельности "армянских купцов".

Да, пока еще не было объявлено о том, что в реальности, не 4, а 94% китайцев, а заодно и индусов, не подозревая, являются "армянами", но не удивлюсь, если мы услышим и это. Так или иначе, но помидоры, в сложившихся условиях, были обречены на "арменизацию". Чем они, скажите пожалуйста, лучше абрикосов, которые уже объявлены сугубо "армянскими"?!

Другое дело, что "обармянить" решили турецкие помидоры. Там, глядишь, и до азербайджанских дело дойдет. Они ведь давно и заслуженно снискали себе славу очень вкусных и сочных. В любом случае, весьма интересно наблюдать за происходящим. А как же, простите, мифический "геноцид армян"? Как же претензии на гору Агрыдаг и иные территории Турции? Где же, в конце концов, чувство гордости? Нет такого, не слыхали те армяне, что уже и турецкие помидоры за свои выдают.

Замечу, что обратного процесса никогда не было, нет и не будет. Никто в мире не претендует на то, чтобы именовать предметом своей национальной гордости Ким Кардашьян. Да и всемирно известный армянский нос не является предметом заимствования или присвоения со стороны иных стран и народов. В том числе и потому, что "товар" это - весьма специфического свойства. Но, армяне воспитаны иначе. Они объявляют своим все, что только видят.

И тут как-то тревожно становится за будущее самых маленьких в мире собак. Не удивлюсь, если Армения, привычно проигнорировав разум и реалии, нанесет удар по тем собачкам, родиной которых является Мексика. В итоге, мы можем услышать про "армянскую" породу чихуахуян. Мол, она тоже, названа в память о каком-то "армянском купце". Люди, "обармянившие" турецкие помидоры, на такое вполне способны.

Акпер Гасанов