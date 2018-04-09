Президент Ильхам Алиев: Все предпринимаемые Азербайджаном шаги, инициативы в регионе нацелены на обеспечение интересов страны и в то же время на изоляцию страны-оккупанта

Все предпринимаемые Азербайджаном шаги, инициативы в регионе нацелены на обеспечение интересов страны, развитие экономики Азербайджана и в то же время на изоляцию страны-оккупанта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в понедельник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

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