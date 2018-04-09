Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана выросла на 2,3%

В первом квартале 2018 года экономика Азербайджана выросла на 2,3 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

"Это очень хороший показатель и является самым высоким показателем темпа роста в мире. Ненефтяной сектор вырос приблизительно на три процента. И это является результатом проводимой политики по диверсификации нашей экономики", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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