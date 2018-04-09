Президент Ильхам Алиев: Военный фактор играет важную роль в справедливом урегулировании карабахского конфликта, и Азербайджан продолжит наращивание военного потенциала

Военный фактор играет важную роль в справедливом урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и Азербайджан продолжит наращивание своего военного потенциала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономичекого развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

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