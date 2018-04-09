Президент Азербайджана: В транспортной ситеме Баку должно быть единое управление, чтобы транспорт столицы находился на уровне ведущих городов мира

9 апреля 2018 21:45

В транспортной ситеме Баку должно быть единое управление, чтобы транспорт столицы находился на уровне ведущих городов мира.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в понедельник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

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