Президент Азербайджана: В транспортной ситеме Баку должно быть единое управление, чтобы транспорт столицы находился на уровне ведущих городов мира
9 апреля 2018 21:45 37
В транспортной ситеме Баку должно быть единое управление, чтобы транспорт столицы находился на уровне ведущих городов мира.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в понедельник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.
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