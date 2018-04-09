Президент Ильхам Алиев: Будут приняты очень серьезные меры если связанное со взяточничеством самоуправство продолжится, все ответственные лица понесут наказание
9 апреля 2018 21:56 263
Будут приняты очень серьезные меры если связанное со взяточничеством самоуправство продолжится, все ответственные лица понесут наказание.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.
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