Президент Ильхам Алиев: Будут приняты очень серьезные меры если связанное со взяточничеством самоуправство продолжится, все ответственные лица понесут наказание

Будут приняты очень серьезные меры если связанное со взяточничеством самоуправство продолжится, все ответственные лица понесут наказание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

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