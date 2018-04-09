В Баку состоялось открытие первой международной научной конференции на тему «Гейдар Алиев: идеология мультикультурализма и толерантности» - ФОТО

9 апреля в Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась церемония открытия первой международной научной конференции "Гейдар Алиев: идеология мультикультурализма и толерантности", посвященной 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, вначале участники мероприятия возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева в фойе университета, почтили его память.

На мероприятии ректор университета, академик Кямал Абдулла отметил, что конференция проходит при совместной организационной поддержке АУЯ, Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ). Подчеркнув, что в истории АУЯ такое торжественное мероприятие проходит впервые, К.Абдулла сказал, что цель проведения мероприятия заключается в том, чтобы пропагандировать работу Общенационального лидера Гейдара Алиева, осуществленную в области мультикультурализма. Мероприятие также служит укреплению связей между университетами, специалистами и студентами. Ректор отметил, что проведены переговоры и разработан совместный план деятельности с зарубежными университетами, в которых будут организованы секционные заседания конференции. В каждой секции предусмотрено участие азербайджанских ученых, а также ректоров и представителей зарубежных университетов - в итоговом пленарном заседании. Этот проект придаст импульс распространению идей великого лидера в Европе и Азии, а также развитию идеологии азербайджанства в новом формате.

Коснувшись вопроса обучения предмета мультикультурализма за рубежом, К.Абдулла сказал, что АУЯ добился ряда успехов в деле популяризации в мире азербайджанского языка, культуры и мультикультурализма. Так, в ряде иностранных вузов, с которыми сотрудничает университет, открылся центр азербайджанского языка и культуры.

После того, как прозвучал студенческий гимн Qaudeamus, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, выступив, подчеркнул значение конференции с точки зрения популяризации в мире идей Гейдара Алиева и мультикультуральных ценностей нашей страны. Отметив, что Азербайджан является мультикультуральной страной, в нашей стране придают большое значение национально-духовным и религиозным ценностям, государство создало все возможности для свободной деятельности каждого, независимо от его религиозной принадлежности, М.Гурбанлы подчеркнул, что основы всего этого заложил великий лидер Гейдар Алиев.

Рассказав о происходящих в мире глобальных угрозах, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов отметил, что Азербайджан решение этих проблем видит в мультикультурализме. Сегодня проживающие в Азербайджане представители национальных меньшинств свободно говорят на своем родном языке. Во многих высших и средних школах обеспечивается использование их родного языка, с уважением относятся к обычаям и традициям.

Исполняющий обязанности исполнительного директора Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов отметил, что мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, неслучайно. Потому что наш народ обязан великому лидеру за то, что живет в мультикультуральной среде.

Вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли отметил, что с древнейших времен представители различных народов живут в условиях мира в нашей стране. Подчеркнув, что толерантная среда является главным показателем развития, академик сказал, что идеология азербайджанства, основа которой была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, отражает в себе единство, солидарность всех народов и этнических групп в стране. Идеология азербайджанства, возведенная великим лидером на уровень государственной политики, составляет основу философии мультикультурализма и толерантности. Объединение всех проживающих в нашей стране народов вокруг единой идеологии азербайджанства, является важным достижением нашего независимого государства.

Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджанской Республики по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Этибар Наджафов проинформировал участников мероприятия о межнациональных отношениях в нашей стране. Он отметил, что социальные, экономические и культурные проблемы проживающих в стране национальных меньшинств решаются на высоком уровне в рамках мультикультуральной политики Азербайджанской Республики. Подчеркнув, что на протяжении веков Азербайджан является толерантной страной, Э.Наджафов сказал, что здесь для сохранения этнокультурных ценностей национальных меньшинств государство проводит важную работу.

Глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров, посол Индии в Азербайджане Санджай Рана рассказали о мультикультуральных и толерантных ценностях нашей страны, роли Общенационального лидера Гейдара Алиева в регулировании межнациональных отношений.

Студент АУЯ, ректор "калиф" Ниджат Ашуров и магистрант Лейла Джафарова подчеркнули, что конференция сыграет важную роль в жизни студентов.

Затем были представлены видеопоздравления ректоров университетов, где будут проведены секционные заседания конференции, а также видеоролик, повествующий о жизни и деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Пленарные и итоговое заседание конференции, которая продолжится до 5 мая, будут проведены в АУЯ, а секционные заседания - в вузах, а также на базе соответствующих ведущих университетах различных стран. Секции будут проведены в Университете Эрджиез Турции на тему "Современный Азербайджан: социальное, политическое и экономическое развитие" и Эрзурумском университете - "Гейдар Алиев и тюркский мир", Уральском федеральном университете имени Бориса Ельцина Российской Федерации - "АДР - первая демократическая республика на Востоке", Государственном институте русского языка имени А.С.Пушкина - "На фоне границ: Россия и Азербайджан: опыт межкультурного диалога", Московском государственном лингвистическом университете - "Диалог языков и культур как фактор сосуществования в многополярном мире", Самарском филиале Московского городского педагогического университета - "Мультикультурализм и российское азербайджановедение", Киевском национальном лингвистическом университета Украины - "Роль Гейдара Алиева в развитии азербайджано-украинских отношений", Минском государственном лингвистическом университете Беларуси - "Гейдар Алиев и азербайджано-белорусские отношения", Белградском университета Сербии - "Мультикультуральный опыт Азербайджана", Тбилисском государственном университете ( с участием Батумского, Кутаисского, Телавского университетов, университета Гори, соответствующих институтов Академии наук Грузии и общества "Билик") - "Роль Гейдара Алиева в становлении азербайджано-грузинских отношений", Университете Хучжоу Китая - "Один пояс - один путь: изучение мультикультурализма", Университете Аугсбурга Германии - "Мультикультурализм Азербайджана и Германии".