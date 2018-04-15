Снятие напряженности между Россией и США в интересах Баку - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Напряженность в отношениях России и США продолжает сохраняться, и новым поводом этому стали очередные санкции США в сторону России. Так, в минувшую пятницу США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

Между тем, российская сторона похоже готова к переговорам с американцами, о чем свидельствует недавнее заявление председателя российской Госдумы Вячеслава Володина.

Накануне политик заявил, что внешняя политика России заключается в выстраивании диалога и дружеских отношений как с США, так и с другими странами, в интервью иранскому телевидению в ходе визита в Тегеран.

Как отмечают российские СМИ, председатель российской Госдумы Вячеслав Володин находился с официальным визитом в Тегеране для участия в пленарном заседании российско-иранского делового форума.

"Санкции и санкционные списки - попытка сдержать развитие России, так же как и попытка сдержать развитие Ирана, когда такие решения принимались по отношению к Исламской Республике Иран", - сказал Володин, отмечая, каким он видит дальнейшее развитие отношений между Россией и США в контексте недавних недружественных действий Вашингтона в отношении Москвы.

Москва исходит из того, что "необходимо следовать выстраиванию двусторонних отношений в первую очередь на принципах дружбы, взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и принципов невмешательства в дела суверенных государств", - сказал Володин, отметив, что вряд ли санкционная политика Штатов может способствовать развитию отношений.

По его словам, Россия видит необходимость выстраивания диалога и дружеских отношений с США, также как и с другими странами.

Комментируя данный факт Day.Az, российский политолог Андрей Шенин заявил, что американо-российские отношения сегодня проходят через тяжелую фазу конфронтации.

"Ужесточение санкций, дело Скрипаля, антироссийская "солидарность" стран Запада - реальных причин такому поведению, на первый взгляд, нет. Несомненно, называется ряд возможных оснований для этого - российский МИД на днях заявил, что такое поведение обусловлено тем, что США придерживаются такой стратегии, исходя из какой-то "привычной" нелюбви к России. Китайские эксперты упоминали, что последние события стали реакцией на успехи российско-сирийской группы войск в Восточной Гуте, где, по их сообщениям, были американские и британские инструкторы. Сами же американцы говорят об агрессивном поведении Кремля и обвиняют в химических атаках как на территории Великобритании (дело Скрипаля), так и в Сирии. Градус накала очень высокий, в администрацию Трампа пришли новые "ястребы" - бывший глава ЦРУ, а ныне новый госсекретарь Майк Помпео и известный неоконсерватор, новый советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Их приход знаменует собой продолжение политики давления и применения жестких мер, не только по отношению к России, но и к внешней политике в целом.Тем не менее, история знает множество примеров, когда конфликтующие стороны достаточно быстро шли на мировую в случае необходимости. Сегодня, к сожалению, такой "необходимости" не видно - ей может стать или неожиданный военный кризис мирового уровня, или приход к власти нового президента. В какой стране - уже другой вопрос", - пояснил Андрей Шенин.

По оценкам российского политолога, снятие напряженности между двумя крупными державами - Россией и США - выгодно и для стран Южного Кавказа, особенно для Азербайджана, который является стратегическим партнером США и союзником России.

"Политическая нестабильность постепенно расползается, заставляя страны выбирать между двумя союзниками - США и Россией. Однако Азербайджан благодаря своей сбалансированной политике вполне успешно держится в стороне от участия в конфликтах, поддерживая при этом дружеские отношения с обеими странами-партнерами", - сказал наш собеседник, отметив, что в условиях существующего политического хаоса и продолжающегося экономического кризиса это самая выгодная стратегия.

Матанат Насибова