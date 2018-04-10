Как пенсионер Саргсян хотел Азербайджан с Италией рассорить - ПОДРОБНОСТИ

В начале апреля армянский персональный пенсионер Серж Саргсян побывал в Италии и там, помимо встреч с зятем (консул Армении в Ватикане), а заодно и с Папой Римским дал интервью газете La Stampa.

Интервью озаглавлено помпезно - "Настало время, чтобы парламент Италии признал геноцид армян". По-видимому, это самая яркая мысль Саргсяна, прозвучавшая в беседе с журналистами.

Последние тоже, заметим, всячески провоцировали армянского гостя "актуальными" для него вопросами. Например, о призыве главы сепаратистов Карабаха Бако Саакяна к итальянским властям - посетить оккупированные территории Азербайджана. Дело в том, что Италия председательствует в ОБСЕ, и Бако посчитал такой призыв чем-то оригинальным и даже гениальной находкой.

Разумеется, Саргсян сел на любимого конька и поскакал, рассказывая итальянским читателям, какой он нехороший, этот Азербайджан, и какой он агрессивный. А еще он, Серж, попросил своего тезку, президента Италии Матареллу надавить на Брюссель, чтобы тот, в свою очередь надавил на Баку. Мол, давай, брат Серджио, действуй.

Много "познавательного" рассказал Саргсян итальянскому зданию об истории Азербайджана, о Ереване, который старше Рима, поругал Баку за несогласие с результатами оккупации. И, конечно же, призвал Италию признать фальшивый "геноцид армян", уверяя, что для этого, де, настало время...

Интересно, почему об интервью Сержа Саргсяна La Stampa стало известно лишь сейчас? И насколько откровенно провокационные вопросы издания переданы в первозданном виде? Слишком уж странно звучат из уст итальянцев такие непотребные словосочетания, как, например, "президент Арцаха". Сомнительно также, чтобы итальянский репортер спрашивал у президента Армении с такой надеждой: "Может ли это стать началом признания Арцаха?", причем совершенно невпопад и не к месту. Такое впечатление, что вопросы добавлялись к ответам, а не ответы к вопросам.

Все это странно еще и потому, что Италия сама находится под постоянной угрозой вспышки сепаратизма. Венеция, Ломбардия, Падания, Сардиния, южная, северная Италия - вон сколько желающих "самоопределиться" на итальянской территории.

Так что время настало, но работает оно против Саргсяна.

Как прекрасно объяснил экс-президенту председатель клуба журналистов "Аспарез" Левон Барсегян, "твое место отныне - кресло пенсионера, пока не вызовут на допрос по ущербу, нанесенному Армении за 10 лет".

Вот о чем стоит задуматься будущему премьеру солнечной Армении.

Зульфугар Ибрагимов