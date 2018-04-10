МИД: Армения превращает в политическую спекуляцию пункт соглашения с ЕС по нагорно-карабахскому конфликту
10 апреля 2018 23:23 233
Официальные лица Армении превращают в политическую спекуляцию пункт в подписанном между ЕС и Арменией соглашении, касающийся вопроса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахскиого конфликта. Об этом сказал Trend во вторник официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян сегодня в парламенте Армении выразил надежду на то, что Европейский союз отметит эту позицию также в соглашении с Азербайджаном.
"Официальные лица Армении на различных уровнях пытаются говорить от имени Европейского союза и превратить в политическую спекуляцию и пропаганду подписанное между Арменией и ЕС соглашение", - сказал Гаджиев, комментируя данную попытку Армении.
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