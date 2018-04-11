Азербайджан выбирает президента страны
В среду в Азербайджане день президентских выборов.
На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов.
Это - Ильхам Алиев, кандидатура которого выдвинута правящей партией "Ени Азербайджан", Гудрат Гасангулиев - кандидат от партии "Народный фронт целостного Азербайджана", Араз Ализаде - кандидат от Азербайджанской социал-демократической партии, Фарадж Гулиев - кандидат от партии Национального движения возрождения, Рази Нуруллаев - кандидат от инициативной группы фронтистов, Хафиз Гаджиев - кандидат от партии "Современный Мусават", самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).
В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.
В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК ) можно наблюдать за процессом голосования.
Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.
За выборами будут наблюдать 890 международных (60 организаций, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.
В течение дня ЦИК Азербайджана пять раз будет предоставлять информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании - в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.
Голосование начнется в 08:00 и завершится в 19:00.
По последней информации, в Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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