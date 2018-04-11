В ряде стран началось голосование на президентских выборах в Азербайджане

В связи с выборами президента Азербайджана в 08:00 по местному времени дан старт голосованию на избирательном участке, открытом в азербайджанском посольстве в Китае.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Из-за разницы во времени с Баку голосование в первую очередь началось в избирательном пункте в посольстве Азербайджана в Пекине.

Кроме этого, голосование также началось в посольстве Азербайджана в Казахстане в 08:00 по местному времени.

Напомним, что для обеспечения избирательного права сотрудников дипломатических миссий Азербайджана в зарубежных странах и членов их семей, обладающих правом голоса, а также граждан, проживающих постоянно и временно за пределами Азербайджана, создан 41 избирательный участок за рубежом.