Миссия ПАСЕ начала наблюдение за ходом голосования на президентских выборах в Азербайджане - ФОТО

11 апреля 2018 08:32

Миссия наблюдателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начала наблюдение за ходом голосования на президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report,  миссию  наблюдателей ПАСЕ возглавляет румынский депутат Виорель Рикард Бадеа.

Наблюдатели ознакамливаются с избирательными участками до их открытия. 

Отметим, что в состав миссии входят 37 наблюдателей, которые сегодня посетят ряд избирательных участков как в Баку, так и в регионах страны.

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