Граждане Азербайджана в Грузии голосуют в посольстве в Тбилиси - ФОТО

Сегодня в посольстве Азербайджана в Грузии началось голосование на президентских выборах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, посол Азербайджана в этой стране Дурсун Гасанов сообщил о начале голосования. Затем он проголосовал. Дипломат пожелал успехов избирателям и пригласил их проголосовать во имя счастливого будущего Азербайджана.

В фойе посольства вывешены списки избирателей. Наряду с этим, члены избирательной комиссии дополнительно регистрируют приходящих в посольство граждан. Здесь в процессе голосования, организованном в посольстве, принимают участие сотрудники посольства, а также представители действующих в этой стране азербайджанских компаний - SOCAR, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд" и других, проживающие в Грузии и находящиеся здесь в служебной командировке граждане Азербайджана, а также студенты, обучающиеся в различных высших учебных заведениях Грузии.

В настоящее время на учете в посольстве 557 человек.

Голосование завершится в 19:00.

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