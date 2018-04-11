Противники Саргсяна начинают акции простеста в Ереване

Уже 11 дней, как депутаты НС от партии "Гражданский договор", составляющей часть альянса "Выход", отсутствуют на заседаниях парламента, что обусловлено инициативой ГД #МойШаг. Сегодня депутат Лена Назарян пришла на пленарное заседание. Выступая с трибуны, она призвала граждан прийти на митинг, передает Day.Az со ссылкой на armtimes.com.

"11 дней назад глава фракции "Выход" Никол Пашинян начал поход, названный #МойШаг, к которому примкнули сотни сторонников, соратников, участников гражданской инициативы. Поход начался с Гюмри, и участники, преодолев 195 км, пройдя 300 тысяч шагов пешком, дойдут до площади Республики, где в 18:30 начнется круглосуточный митинг, который продлится четыре дня. Цель этого митинга - собрать столько народа, чтобы возможно было окружить все входы в НС и не допустить, чтобы депутаты, войдя в здание, проголосовали за премьеризацию Сержа Саргсяна", - сказала она.

Лена Назарян отметила, что их инициатива не освещается Общественной и другими телекомпаниями, а граждан, распространяющих информацию о митинге, задерживают. Депутат также повторила, что все их действия будут совершаться без насилия.

"Если заседание НС для избрания Сержа Саргсяна премьером дважды будет сорвано, парламент распускается и назначаются новые парламентские выборы. Уважаемые граждане, я призываю вас прийти на площадь Свободы и сделать свой шаг против эмиграции, застоя и ради счастливой Армении", - сказала Назарян.