На президентских выборах в Азербайджане проголосовали более 18% избирателей

В Азербайджане в среду обнародованы данные о голосовании на президентских выборах на 10:00.

Согласно сообщению информационного центра "Выборы" ЦИК страны, на 10:00 на президентских выборах проголосовали 18,71 процента избирателей, то есть 994 196 избирателей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

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