В Грузии наблюдается большая активность граждан Азербайджана на президентских выборах

В Грузии наблюдается большая активность граждан Азербайджанской республики, которые временно проживают в стране. Об этом сказала в среду Sputnik Грузия третий секретарь посольства Азербайджана в Грузии, член избирательной комиссии в Тбилиси Самира Агаева, передает Day.Az.

"В восемь утра мы открыли избирательный участок. Пока наблюдается действительно большая активность граждан Азербайджанской республики, которые временно проживают в Грузии, учатся или работают в разных организациях и компаниях", - сказала она.

В среду в Тбилиси и Батуми открылись избирательные участки для граждан Азербайджана, проживающих или временно находящихся в Грузии.

Избирательные участки будут открыты в посольстве Азербайджана в Грузии, находящемся в Тбилиси, а также в консульстве Азербайджана в Батуми до 19:00 по местному времени.

Всего в консульстве Азербайджана в Грузии зарегистрировано 557 граждан, желающих проголосовать, однако их число может увеличиться, ведь принять участие в выборах может любой желающий гражданин страны.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook