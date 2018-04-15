Саргсян рассчитывает стать премьером за счет... Нахчывана - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджанский Нахчыван никогда не прекращал возбуждать территориальные аппетиты и прочие нездоровые желания у наших соседей. Эта тема всегда присутствует где-то там на заднем плане, а порой выходит и на первый план.

Так, прошлым летом в Армении разгорелась истерика после сообщения министра экономики Турции Нихата Зейбекчи о планах по созданию зоны свободной торговли с НАР. Политолог Левон Ширинян созвал по этому поводу пресс-конференцию и заявил, что Турция, дескать, присваивает "восточную Армению" (?!). "После присвоения западной Армении они проникают в Восточную Армению. Присваивают земли, которые не были и не являются их. Это ничто иное, как экономическое присвоение", - вопил Ширинян, вряд ли понимая, насколько неадекватен.

Заметим, что под "восточной Арменией" подразумевается как Нахчыван, так и другие территории Азербайджана.

Но самое забавное, что Ширинян потребовал от России немедленно отобрать Нахчыван у Азербайджана и передать Армении...

Все годы существования армянской республики на Южном Кавказе, которой в мае исполнится сто лет, армянские националисты облизывались на недоступный им благодаря соседству с Турцией кусок азербайджанского пирога и продолжали мечтать. Эти нездоровые мечты Серж Саргсян и хотел бы воплотить в реальность и преподнести на блюдечке армянской общественности, как в свое время Карабах, но кишка тонка.

В последние дни тема Нахчывана вновь оказалась в передовицах армянских СМИ.

17 апреля парламент Армении будет выбирать нового главу республики - премьер-министра. Уже известно, что правящая партия планирует выдвинуть своим кандидатом Сержа Саргсяна. На днях такое решение было принято на заседании верховного органа РПА.

Заседание проходило под шум народных протестов, которые, как и следовало ожидать, были проигнорированы.

За десять лет президентства Саргсян успел многое натворить и вызвал к себе такую ненависть в обществе, что сегодня оппозиционные силы совместно с гражданским обществом готовятся предотвратить очередное его воспроизводство во главе Армении. Но даже не избрание премьером главы карабахского клана самое страшное - страшнее, что его премьерство грозит стать пожизненным. Как пишет "Айкакан жаманак", в 2022 году в Национальном собрании не будет выборов премьер-министра. После парламентских выборов 2022 года, как только вновь избранное Национальное собрание вступит в свои полномочия, президент РА сразу назначит премьер-министром кандидата, предложенного парламентским большинством. Это положение закреплено в статье 149 главы 6 действующей Конституции РА. Выходит, если РПА и после парламентских выборов 2022 года останется абсолютным большинством, то Серж Саргсян, незаменимый для членов партии, может остаться премьером до конца своей жизни.

Противники экс-президента настроены настолько решительно, что правящий режим это уже начинает всерьез беспокоить. И лучшим способом удержать власть и отвести огонь от себя, как это было на протяжении последних тридцати лет, опять становится территориальный конфликт с Азербайджаном. Но не Карабах, а якобы "угроза" из Нахчывана.

На фоне растущих протестов и ожидающихся 17 апреля беспрецедентных акций власти Армении запустили в обращение очередную фальшивку. На этот раз - об угрозе начала Азербайджаном военных действий со стороны Нахчывана. Об этом сегодня в Армении не говорит и не пишет только ленивый. Тема всячески обсасывается и интерпретируется. Минобороны выбрасывает в СМИ тревожные новости.

В последнее время Азербайджан со своим союзником Турцией усиливает военное присутствие в Нахчыване, взволнованно пишет издание Первый Информационный. Здесь регулярно проводятся турецко-азербайджанские совместные военные учения. Перепуганные армянские эксперты даже подсчитали, что в НАР "в настоящее время насчитывается 20 000 азербайджанских солдат, 400 бронемашин, системы противовоздушной обороны и ракетно-зенитные комплексы".

В начале войны именно с нахчыванского направления уверен и небезызвестный Вова Варданов. В беседе с Первым Информационным он поделился своими соображениями, отметив, что наступление начнется "не только на нахчыванском, но и чамбаракском участке... а азербайджанские вооруженные силы намерены перекрыть две дороги, ведущие из Армении в "Арцах"".

Одним словом, Вартанов "разгадал" все планы азербайджанской стороны. А еще Вова прокомментировал недавние заявления главы МИД России Лаврова, очень своеобразно подойдя к теме и продемонстрировав познания в истории, которые могли бы пригодиться армянским историкам, которые все никак не определятся с "колыбелью армянского народа".

"...из этих земель ни метра мы не должны отдать тюркам, если могут - пусть придут и попытаются отобрать. Это мы еще должны вернуть много земель, например, правый берег Куры, потому что это наше, и наша цивилизация называется куро-аракской. Место слияния Куры и Аракса было колыбелью армянского народа, и этого нельзя оставлять тюркам. Точно также и Нахчыван наш, и у нас есть еще много чего, что надо вернуть", - завил Вова, лишний раз убеждая азербайджанскую сторону, что с такими соседями действительно не о чем говорить.

А тем временем, одновременно с начавшейся истерией относительно "угрозы из Нахчывана", в Армении провели незапланированные учения, в ходе которых симулировали защиту дороги в оккупированный Кельбаджар от "внезапного нападения противника".

Демонстративные учения предназначались, думается, в помощь пропаганде, для усиления впечатления. Потому что армяне должны уяснить и уверовать: глава РПА - это не самое большое зло для них и на свете есть, оказывается, что-то ужаснее и коварнее власти Сержа Саргсяна.

Зульфугар Ибрагимов