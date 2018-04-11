Болгарский наблюдатель: Президентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно

Президентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно, и созданы все условия для голосования граждан, в том числе молодежи. Об этом в среду сказал Trend депутат парламента Болгарии, международный наблюдатель Хамид Хамид, передает Day.Az.

"До этого я трижды участвовал в выборах в Азербайджане. Все они прошли на самом высоком уровне", - сказал он.

Болгарский депутат сказал, что побывал в семи избирательных пунктах, и добавил, что каких-либо нарушений им отмечено не было.

Сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 10:00, на президентских выборах в республике проголосовали 18,71 процента избирателей, то есть 994 196 человек.

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