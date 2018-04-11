Политолог: Президентские выборы в Азербайджане проходят в полном соответствии с законодательством

Президентские выборы в Азербайджане проходят в полном соответствии с законодательством, сказал в среду политолог Расим Мусабеков.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Независимый на протяжении уже более 26 лет Азербайджан обладает большим опытом по организации избирательного процесса, сказал Мусабеков.

Избиратели активно участвуют в голосовании, добавил он.

Политолог отметил, что, по имеющейся у него информации, от кандидатов в президенты жалоб не поступало, как и со стороны наблюдающих за выборами групп.

"С технической точки зрения тоже все на высоком уровне. Как известно, на некоторых участках установлены и веб-камеры", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 10:00, на президентских выборах в республике проголосовали 18,71 процента избирателей, то есть 994 196 человек.

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