Наблюдатель от Европарламента: Азербайджан создал условия для свободного голосования своих граждан

Азербайджан создал условия для свободного голосования своих граждан. Об этом сказал в среду Trend наблюдатель от Европарламента, член межпарламентской комиссии ЕС-Азербайджан Косма Злотовский, передает Day.Az.

"Это первый участок, который мы посещаем сегодня. Мы только начинаем свою наблюдательскую миссию, но увиденное уже впечатляет. Созданы все условия для свободного голосования граждан", - сказал Злотовский.

Он выразил надежду, что выборы в Азербайджане пройдут хорошо.

"Мы планируем посетить еще ряд участков в Баку и за городом, поэтому более подробная картина у нас сложится вечером", - добавил Злотовский.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

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