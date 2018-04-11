Международные наблюдатели следят за ходом президентских выборов в Азербайджане - ФОТО

В Азербайджане в среду проходит голосование на президентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, за ходом выборов следят 894 международных наблюдателя.

На выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В 15:00, 17:00 и 19:00 информационный центр секретариата ЦИК предоставит информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

По последней информации, в Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

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