Член парламента Латвии: На президентских выборах в Азербайджане создана очень хорошая инфраструктура

На избирательных участках в рамках президентских выборов в Азербайджане создана очень хорошая инфраструктура. Об этом сказал в среду Trend председатель комитета по экономике парламента Латвии Роман Наудиньш, передает Day.Az.

"Участки оснащены современным оборудованием, и меня больше всего поразило количество веб-камер на каждом из них, что создает большие возможности для наблюдения за выборами, находясь и в Брюсселе, и в Вашингтоне, то есть в любой части мира", - сказал он.

Наудиньш оценил обстановку на выборах в Азербайджане как очень положительную. "Буквально на всех избирательных участках, где я с утра побывал вместе со своими коллегами из Латвии, наблюдается спокойная и в то же время деловая атмосфера", - сказал он.

По его словам, позитивным фактом является и то, что на высоком уровне обеспечен доступ к голосованию людей с ограниченными возможностями.

"Это, на мой взгляд, говорит о большой и продуманной работе, правильной организации масштабного мероприятия государственного уровня. Очень важно также, что лица, не имеющие возможности прийти и проголосовать на участках, могут сделать это, находясь в своих домах. Это касается в первую очередь людей пожилого возраста и инвалидов", - сказал член парламента Латвии.

Наудиньш отметил, что впечатления от хода президентских выборов в Азербайджане наилучшие.

"Мы побывали на ряде избирательных участков Низаминского района. Никаких нарушений не наблюдалось. И, что очень важно, не проводится агитация по выбору кандидатов на местах", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 12:00, на президентских выборах в республике проголосовали 39,39 процента избирателей, то есть 2 093 343 человека.

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