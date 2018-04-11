Член ПАСЕ: Азербайджанский народ проявляет высокую политическую активность

Азербайджанский народ проявляет высокую политическую активность. Об этом сказал Trend в среду депутат парламента Монтенегро, член ПАСЕ Предраг Секулич, передает Day.Az.

По словам депутата, в первой половине дня он успел посетить уже 11 избирательных участков в Баку.

"Избирательный процесс идет хорошо. У меня есть опыт наблюдения в Азербайджане. Я приезжал сюда на референдум и парламентские выборы, и сегодня здесь представляю парламент Монтенегро и ПАСЕ. Я полагаю, что Азербайджан на высоком уровне владеет демократическими процедурами. Люди в Азербайджане политически активны, позитивны, приходят на участки, улыбаясь, приходят с детьми. В целом, все очень хорошо организовано, на высоком уровне с точки зрения демократических процедур. Явка достаточно высокая", - сказал Секулич.

Депутат добавил, что во второй половине дня посетит еще семь-восемь участков, в том числе за пределами Баку.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

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