Кыргызского депутата восхитила высокая явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане

Президентские выборы в Азербайджане наиболее яркие из тех, на которых я присутствовал в качестве наблюдателя. Об этом сказал в среду Trend член парламентской делегации Кыргызстана для наблюдения за президентскими выборами в стране Таалайбек Масабиров, передает Day.Az.

"Особенно приятно находиться в Азербайджане в качестве наблюдателя от Кыргызстана. Это очень важная миссия, особенно учитывая очень тесные дружественные отношения с вашей страной. Больше всего восхищает праздничная обстановка. Это атмосфера, которая сегодня наблюдается абсолютно на всех участках, где мы успели побывать с коллегами", - сказал член парламентской делегации.

По словам Масабирова, особенно приятно, что люди с удовольствием голосуют.

"Никаких намеков на какие-то правонарушения не наблюдается. На всех участках, которые мы посетили, зафиксирована высокая явка, а в некоторых из них даже наблюдались очереди для голосования. Уверен, что выборы дадут позитивные результаты и по их итогам азербайджанский народ выберет достойного кандидата в президенты страны. От имени нашей миссии хотим пожелать процветания и мира всему азербайджанскому народу", - сказал Масабиров.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

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