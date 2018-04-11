Граждане Азербайджана в Беларуси активно голосуют на президентских выборах

Голосование на выборах Президента Азербайджана, проходящих на территории посольства АР в Беларуси, идет активно. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на советника посольства Зульфугара Танарверди, передает Day.Az.

По его словам, всего в списке избирателей - 503 человека.

"Это не только в Минске, но и по всем регионам страны. Все могут приехать сюда и проголосовать. Тем более, мы работаем до семи вечера - то есть и после работы могут прийти. Основной поток ждем именно из регионов", - отметил он.

Всех азербайджанцев в Беларуси о проведении выборов оповещали и приглашали принять в них участие - и в социальных сетях, и в СМИ, и на сайте посольства. За первые утренние часы уже проголосовали около 6-8 процентов избирателей - на столах у членов комиссии лежали несколько полностью заполненных данными избирателей листков.

"Некоторые приходят и семьями, у кого есть право голосовать", - добавил Зульфугар Танарверди и признал, что голосование идет активно.

Уже после закрытия участка на территории посольства подсчитают голоса и направят протоколы в Баку.

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