Бельгийский наблюдатель: На избирательных участках в Азербайджане длинные очереди
На избирательных участках города наблюдаются длинные очереди. Большинство из стоящих в очереди - женщины".
Об этом сообщил АПА бельгийский наблюдатель Мело Энтони Джонс, наблюдающий за ходом голосования на президентских выборах, передает Day.Az.
Он отметил, что международные наблюдатели следят за ходом голосования на избирательных участках.
В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.
На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.
Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.
Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 19:00.
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