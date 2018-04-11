Бельгийский наблюдатель: На избирательных участках в Азербайджане длинные очереди

На избирательных участках города наблюдаются длинные очереди. Большинство из стоящих в очереди - женщины".

Об этом сообщил АПА бельгийский наблюдатель Мело Энтони Джонс, наблюдающий за ходом голосования на президентских выборах, передает Day.Az.

Он отметил, что международные наблюдатели следят за ходом голосования на избирательных участках.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 19:00.

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