Ирландский наблюдатель: Президентские выборы в Азербайджане проводятся в соответствии с международными стандартами
Выборы проводятся в соответствии с международными стандартами".
Об этом АПА сказал наблюдающий за процессом голосования ирландский наблюдатель Ланди Джерард Оливер, передает Day.Az.
Он отметил, что побывал примерно на 10-12 избирательных участках, и ни на одном из участков не столкнулся с негативными случаями: "Все организовано очень хорошо. Это важный фактор для демократии".
В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.
На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.
Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.
Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 19:00.
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