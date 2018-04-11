Ирландский наблюдатель: Президентские выборы в Азербайджане проводятся в соответствии с международными стандартами

Выборы проводятся в соответствии с международными стандартами".

Об этом АПА сказал наблюдающий за процессом голосования ирландский наблюдатель Ланди Джерард Оливер, передает Day.Az.

Он отметил, что побывал примерно на 10-12 избирательных участках, и ни на одном из участков не столкнулся с негативными случаями: "Все организовано очень хорошо. Это важный фактор для демократии".

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 19:00.

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