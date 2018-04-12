Победило будущее. Победил Азербайджан

Азербайджан выбрал президента страны на следующие семь лет. Победителем выборов - и это понятно уже сейчас, еще до оглашения окончательных официальных данных ЦИК - стал действующий глава государства Ильхам Алиев.

Итоги выборов будут комментироваться, анализироваться экспертами и в нашей стране, и далеко за ее пределами - но я бы хотел взглянуть на это важнейшее для Азербайджана событие с другой точки зрения. С того, что эти выборы означают для простых граждан страны, каждым утром спешащих на работу, а вечером домой: рядовых учителей, врачей, студентов, военных и многих других - и журналистов, конечно, тоже.

Вечером 11 апреля в редакции была праздничная атмосфера. Новость о победе Ильхама Алиева на выборах - новость хорошая и радостная от осознания того, что эта победа (по предварительным данным, за действующего главу государства проголосовали более 86 процентов избирателей) показывает, что мы - в большинстве.

А кто - мы?

Мы - это люди, которым небезразлично будущее, свое и своих детей. Мы хотим жить с уверенностью в завтрашнем дне. Мы учимся, работаем, создаем семьи, думаем о карьере - и для того, чтобы достичь всех этих целей, нам необходимы соответствующие условия и среда. Нужны качественные медицинские услуги, доступное образование, жилье, работа, наконец. Все это должно строиться, поддерживаться и развиваться.

Мы - это люди, которые хорошо помнят, что творилось в Азербайджане в начале 90-х. Помнят бедность, войну и оккупацию, помнят безработицу и разгул криминала - и помнят достаточно хорошо для того, чтобы ценить безопасность и стабильность. Хочу отдельно подчеркнуть, стабильность - это далеко не стагнация, которую некоторые критиканы пытаются сделать ей синонимом, придавая этому слову некие негативные оттенки. И стабильность, и безопасность составляют фундамент, на котором возводятся все те блага и общественные институты, благодаря которым жизнь простых людей становится проще и лучше. Без этого просто невозможно развивать общество, экономику и страну в целом.

Мы - это люди, которые знают цену словам и поступкам. Слова Президента Ильхама Алиева никогда не расходятся с его поступками. Данные избирателям обещания выполняются, и именно это - залог успеха действующего главы государства и единства народа и власти, которое двигает Азербайджан вперед. Неслучайно именно слово "Вперед" - Irəli является традиционным слоганом предвыборных кампаний Ильхама Алиева.

И сегодня все мы - граждане Азербайджана - отмечаем знаковый день, когда жители нашей страны сделали свой выбор в пользу дальнейшего развития, продолжения масштабных реформ и государственных социально-экономических программ, строительства новых школ, медицинских учреждений и спортивных объектов, сохранения и дальнейшего укрепления азербайджанской государственности и многого, многого другого.

Граждане Азербайджана проголосовали за Ильхама Алиева, чей огромный труд и выдающиеся лидерские качества позволили Азербайджану занять достойное место на мировой арене. Усилиями главы государства наша страна продолжает проводить независимую внешнюю политику, успешно противостоять как оккупанту-Армении, так и другим зарубежным недоброжелателям. Высокая явка - на выборы пришли около 75 процентов избирателей - лишнее тому доказательство. Люди на местах голосовали, понимая, что от них, прежде всего, зависит будущее страны, судьба стабильности и развития, которые стали следствием титанических усилий действующего главы государства в свете тревожных реалий в мире.

Победа главы государства на прошедших выборах так же убедительна, как и провал оппозиционных сил. Результаты голосования показали, что реальной альтернативы Ильхаму Алиеву в Азербайджане просто не существует. Немногочисленные сторонники проигравших кандидатов, равно как и горстка маргиналов, чьи лидеры-радикалы решили нелепой попыткой бойкота выборов спастись от констатации своего политического разгрома, смогут потратить следующие семь лет на то, чтобы подумать и понять простые истины.

Сегодняшний Азербайджан, будучи экономическим лидером Южного Кавказа и одной из ведущих стран всего постсоветского пространства, превратился в своеобразный остров стабильности и процветания. Это особенно актуально в условиях, когда многие страны нашего региона до сих пор борются с последствиями глобального экономического кризиса, вызванного обвалом цен на нефть. И то, что в Азербайджане влияние глобальных кризисных тенденций ощутили менее всего, стало возможным благодаря успешной реализации программы реформ, инициатором которых является азербайджанский Президент Ильхам Алиев.

11 апреля 2018 года войдет в новейшую историю нашей страны, как день, когда вместе с Ильхамом Алиевым победило развитие и будущее. Победил здравый смысл. Победили все мы. Победил Азербайджан.

Эмин Алиев

главный редактор Day.Az