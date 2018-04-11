Личный состав азербайджанской армии участвует в голосованиях на выборах президента - ФОТО - ВИДЕО
С целью обеспечения участия личного состава азербайджанской армии в голосовании на выборах Президента Азербайджанской Республики, на закрытых избирательных участках, созданных в воинских частях и учреждениях министерства обороны утром 11-го апреля начался процесс голосования.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Приняты все необходимые меры и полностью выполнены требования законодательства и избирательного кодекса для обеспечения прозрачности и проведения выборов на высоком уровне на участках, действующих на территории воинских частей.
Для обеспечения участия в голосованиях тех избирателей, которые находятся на боевых дежурствах в подразделениях, расположенных на передней линии и в сложных горных условиях, используются переносные избирательные ящики.
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