Личный состав азербайджанской армии участвует в голосованиях на выборах президента - ФОТО - ВИДЕО

11 апреля 2018 18:17

С целью обеспечения участия личного состава азербайджанской армии в голосовании на выборах Президента Азербайджанской Республики, на закрытых избирательных участках, созданных в воинских частях и учреждениях министерства обороны утром 11-го апреля начался процесс голосования.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Приняты все необходимые меры и полностью выполнены требования законодательства и избирательного кодекса для обеспечения прозрачности и проведения выборов на высоком уровне на участках, действующих на территории воинских частей.

Для обеспечения участия в голосованиях тех избирателей, которые находятся на боевых дежурствах в подразделениях, расположенных на передней линии и в сложных горных условиях, используются переносные избирательные ящики.

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Личный состав Азербайджанской Армии участвует в голосованиях на выборах президента

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