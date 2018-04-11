МИД: Для местных и международных наблюдателей созданы все условия для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане

Некоторые интернет-ресурсы, расположенные за пределами Азербайджана, специализирующиеся по распространению не отражающих действительности новостей, слухов и клеветы, а также некоторые профили в социальных сетях предвзято и целенаправленно распространяют лживые сообщения для того, чтобы нанести вред ходу демократических и справедливых президентских выборов в Азербайджане.

Об этом в среду сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаджиев отметил, что наглядным доказательством лживости подобных сообщений является несоответствие реального номера избирательного участка, с номером участка, представленного такими интернет-ресурсами на фотографиях и видеоизображениях, где имеются изображения с элементами фотошопа, или же выступления от имени неизвестных людей, либо попытки исказить и придать иной смысл избирательной активности граждан или очередей избирателей.

Глава пресс-службы МИД отметил, что, распространяя такие, не соответствующие действительности сообщения, они преследуют грязные цели, в частности, ввести в заблуждение международных и местных наблюдателей, которые в свободных, демократичных и прозрачных условиях следят за выборами, и в конечном итоге, оказать влияние на итоговые отчеты, которые будут ими подготовлены.

По словам Гаджиева, созданы все условия для свободных, демократичных и прозрачных наблюдений международных и местных наблюдателей, и они обладают всеми необходимыми возможностями для ознакомления с ситуацией на местах.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 15:00 часов, в президентских выборах в республике проголосовал 60,74 процента избирателей, то есть 3 227 817 избирателей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook