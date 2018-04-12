Акиф Меликов: Исторический день. О победе Президента Ильхама Алиева

В жизни каждого государства имеются судьбоносные даты. Они есть и в новейшей истории Азербайджана. Перечислять все эти даты мне видится занятием излишним. Но вовсе не лишним будет признать, что к числу определяющих будущее Азербайджана дат, безусловно, следует отнести 11 апреля 2018 года - день, когда на президентских выборах в нашей стране яркую и убедительную победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев.

Вотум доверия

Победа эта была предсказуемой. О ней свидетельствовали и результаты самых разнообразных опросов общественного мнения, проводившихся накануне выборов. К примеру, более 80% респондентов социального опроса, проведенного Лигой защиты трудовых прав граждан при поддержке американской компании "AJF&Associates, Inc.", заявили о поддержке кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева на проводимых 11 апреля выборах президента Азербайджана.

Кроме того, организация Opinion Way, центральный офис которой находится в Париже, и Независимый консультативный центр поддержки также провели опрос для оценки общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране в преддверии нынешних президентских выборов. На вопрос: "Если бы выборы проводились сегодня, за кого бы вы отдали свой голос?" 83,4% опрошенных заявили, что проголосовали бы за действующего Президента нашей страны Ильхама Алиева.

Имеет смысл также напомнить о том, что и в прежние годы не раз проводились опросы общественного мнения на предмет выявления наиболее рейтингового политика в Азербайджане. И неизменно, с колоссальным преимуществом первое место в этих опросах занимал Президент Ильхам Алиев. Все это лишь подчеркивает стабильно высочайший уровень доверия населения республики к действующему главе государства и указывает на справедливый итог нынешних президентских выборов. Народ Азербайджана в очередной раз выдал вотум доверия Ильхаму Алиеву.

Могло ли быть иначе? Со всей ответственностью заявляю, что нет. Ведь, Азербайджан давно уже пережил тот смутный период своей новейшей истории, когда доверием населения могли воспользоваться популисты, не имевшие опыта государственного строительства, не чувствовавшие ответственности за свои слова и действия. Собственно, именно по этой же причине обречены попытки политических сил, ассоциирующихся с тем печальным периодом нашей истории, хоть как-то влиять на внутриполитические процессы в республике.

Когда за политика говорят его дела

Азербайджанское общество, повторюсь, оценивает политиков не по их словам, а по результатам их работы. И в этой связи Ильхам Алиев за годы пребывания на посту Президента Азербайджана доказал, что является ответственным политиком, выполнившим все данные им обещания.

Приведу конкретные цифры, подтверждающие данное утверждение.

Начну с того, что в 2003-2017 годах были построены или капитально отремонтированы 3100 школ, сданы в эксплуатацию 642 больницы, создано 43 современных спортивных комплекса! Кроме того, в целях улучшения социально-бытовых условий вынужденных переселенцев построены и сданы в эксплуатацию 92 поселка и жилых комплекса, 48,3 тысячи квартир или индивидуальных домов, 245 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены современными квартирами. Это ли не пример реальной работы по улучшению качества и уровня жизни самых разных слоев населения республики?

И еще. За последние 15 лет, то есть за время президентства Ильхама Алиева, уровень газификации в Азербайджане достиг 93 процентов. Учитывая наличие горных территорий, это очень высокий показатель. Азербайджан, за годы руководства страной Ильхамом Алиевым, превратился из импортера в экспортера электроэнергии. Но и это еще не все. В республике построено более 12 тысяч километров автомобильных дорог, сюда входят и сельские дороги. Колоссальная цифра!

Новый облик Баку и Азербайджана

Говоря о достижениях Ильхама Алиева на посту Президента Азербайджана, нельзя не отметить и те из них, о которых с восторгом говорят во всем мире. Начнем с того, что согласно рейтингу The World Economic Forum, Азербайджан занимает первое место среди государств бывшего СССР по качеству дорог. В целом, наша страна находится на 50-ом месте. Для сравнения, Грузия занимает 78-ое место, Армения - 81-ое. Казахстан - 108-е, Россия - 123-е, а Украина - 137-ое.

Кроме того, давайте вспомним, сколь велико число символов современного Азербайджана, появившихся в период президентства Ильхама Алиева. Именно в эти годы свой новый, запоминающийся облик обрел Международный аэропорт Гейдар Алиев. И нет ничего удивительного в том, что он возглавил список самых лучших по уровню услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по оценке британской компании Skytrax. Инспекция проводилась с июля 2016 года по февраль 2017 года и охватила 550 аэропортов по всему миру. Напомнил об этом, чтобы была более понятна историческая важность обретения столь высокой награды.

Напомню также о том, что на Всемирном конгрессе стадионов-2017 определили лучшие арены мира в разных номинациях. В итоге, современный и многофункциональный Бакинский Олимпийский стадион на 68 700 мест победил в категории "Лучший новый стадион мира"! А ведь и он тоже был построен по личной инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева!

А чего стоит поражающее воображение каждого, хоть раз видевшего его, Центра Гейдара Алиева?! Проект Центра, которой по праву считается одним из символов современного Баку, был разработан блестящим архитектором Захой Хадид. В 2014 году Центр Гейдара Алиева был признан самым лучшим в мире зданием - премия 2014 Design of the Year. Это ли не очередное признание достижений Азербайджана? Это ли не один из огромных шагов к узнаваемости нашего государства во всем мире?

А ведь есть и другие прекрасные, величественные, поражающие своей красотой символы современного Баку. Это и Baku Crystal Hall, в котором проходил финал конкурса "Евровидение-2012". Это и башни Flame Towers, которые своим внешним видом напоминают три языка пламени. Это и отреставрированная бакинская "Венеция", и новое, ультрасовременное здание Музея ковра. Да и в целом, наша столица стала городом, в который с первого взгляда и бесповоротно влюбляется каждый посетивший Баку иностранный турист. И в том огромная заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Благодаря его активной работе расцвели и регионы республики. Многие из них превратились в места настоящего паломничества туристов. Шеки, Габала, Огуз, Губа, Нафталан, Гянджа - сюда регулярно и массово едут туристы из самых разных стран мира. Едут, чтобы восхититься увиденным и вернуться снова в будущем. Потому, что там созданы все условия для прекрасного комфортного отдыха. Итогом всей этой работы является все увеличивающийся поток туристов в нашу страну - еще одно несомненное достижение Ильхама Алиева на посту Президента Азербайджана.

Череда побед: настоящих и будущих

К несомненным заслугам Ильхама Алиева на посту главы государства можно отнести и успешно реализуемую модель сбалансированной внешней политики. Азербайджан выстроил прагматичные и искренние отношения с самыми разными государствами мира. За исключением Армении, оккупировавшей 20 процентов наших территорий, у Азербайджана очень хорошие отношения со всеми соседями - Грузией, Турцией, Ираном и Россией, включая Казахстан и Туркменистан.

Прекрасные отношения у Азербайджана и с ведущими европейскими державами - Великобританией, ФРГ, Италией и другими. Наша страна играет весомую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Кроме того, Азербайджан по праву ставят в пример в качестве мусульманского государства, имеющего очень теплые, взаимовыгодные отношения с Израилем.

Также и в США многократно подчеркивали особую важность, которую уделяет эта страна отношениям с Азербайджаном. Наконец, о прекрасном уровне отношений с нашей страной и важности их дальнейшего развития говорит и Китай. Все это - доказательство выверенной, грамотной, единственно возможной в этих условиях, опирающейся на национальные интересы Азербайджана внешнеполитической линии нашего государства.

Инициированные Азербайджаном проекты уже изменили энергетическую карту региона. Первый трубопровод, построенный до грузинского порта Супса, соединил Каспийское море с Черным. Построенный после этого нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан соединил Каспийское море со Средиземным. А ведь совсем скоро будет успешно реализован и проект "Южный газовый коридор", что еще больше увеличит значимость Азербайджана в мире. Реализован также проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня это - кратчайший маршрут из Китая в Европу!

Все эти проекты не только принесут весомую экономическую прибыль Азербайджану, но и усилят самоизоляцию Армении. Эта страна обречена на прозябание. Уже все большее число армянских политиков, политологов и журналистов признают - нет света в конце тоннеля для Армении без возвращения ею оккупированных азербайджанских территорий. Это - еще одно доказательство правильности пути, который выбрал Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым.

Еще же одним, ярчайшим доказательством верности действий руководства нашей страны являются итоги апрельских боев 2016 года, когда удалось не только отвоевать 2000 гектаров ранее оккупированных Арменией территорий нашей страны, но и доказать способность азербайджанской армии решать все поставленные перед ней задачи. И усиление нашей армии, как и политико-экономическая изоляция Армении - это тоже достижения мудрой политики Ильхама Алиева.

Именно она, совокупность всех его реальных достижений, очевидных и неоспоримых успехов предопределили победу Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. И я глубоко убежден в том, что наши потомки будут вспоминать 11 апреля 2018 года, как исторический день, сыгравший важнейшую роль как в деле будущего освобождения Нагорного Карабаха, так и в деле построения того Азербайджана, о котором мы все мечтаем.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана