Председатель ЦИК Турции: Выборы в Азербайджане прошли очень прозрачно

Выборы в Азербайджане прошли очень прозрачно.

Об этом Report заявил председатель ЦИК Турции Сади Гювен, передает Day.Az.

"Азербайджан для нас - братская страна. И мы приехали на эти выборы по приглашению азербайджанской стороны. Выборы прошли очень прозрачно. Не было никаких препятствий. Для этого была проделана огромная работа. Наши друзья из ЦИК Азербайджана создали все необходимые условия для избирателей. Считаю, что активность избирателей на высоком уровне", - заявил Сади Гювен.

Глава ЦИК Турции отметил, что в ходе выборов были соблюдены все демократические принципы. В Турции верят в положительные для народа Азербайджана результаты выборов, добавил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане состоялись президентские выборы.

На президентских выборах были зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершилось в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 17:00, на президентских выборах в республике проголосовали 69,93 процента избирателей, то есть 3 716 135 человек.

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