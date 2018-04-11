Exit poll от ELS: 82,71% избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева

На состоявшихся в среду выборах президента Азербайджана 82,71 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Общественное объединение "Независимый центр исследований ELS" обнародовало результаты exit poll, проведенного на президентских выборах в Азербайджане.

Exit poll был проведен на 300 избирательных участках 118 избирательных округов Азербайджана.

Во время exit poll были применены электронные технологии и использованы специальные программы.

Руководитель "Независимого центра исследований "ELS" Ирада Ягубова сказала, что число избирателей, отказавшихся от участия в Exit poll, составило 12-15 процентов в Баку и 3-4 процентов в районах Азербайджана.

Руководитель "ELS" отметила, что в голосовании избирательная активность составила 68,7 процентов.

Согласно результатов Exit poll 82,71 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева, 1,87 процента - за Араза Ализаде, 2,01 процента - за Хафиза Гаджиева, 4,23 процента - за Гудрата Гасангулиева, 3,56 процента - за Сардара Мамедова, 0,92 процента - за Рази Нуруллаева, 3,37 процента - за Захида Оруджа, 1,33 процента - за Фараджа Гулиева.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 17:00, на президентских выборах в республике проголосовали 69,93 процента избирателей, то есть 3 716 135 человек.