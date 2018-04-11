Наблюдатель от Украины: Президентские выборы в Азербайджане прошли свободно и согласно демократическим принципам

Президентские выборы в Азербайджане прошли свободно, согласно демократическим принципам и в полном соответствии с действующими законодательными процедурами, сказал в среду на пресс-конференции руководитель наблюдательной миссии от парламента Украины Максим Курячий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что не было замечено никаких существенных нарушений действующего избирательного кодекса, которые бы повлияли на искривление свободного волеизъявления азербайджанского народа.

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