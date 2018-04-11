AVCİYA: Президентские выборы в Азербайджане прошли демократически, прозрачно и справедливо
11 апреля 2018 20:50 136
Ассоциация содействия развитию гражданского общества в Азербайджане (AVCİYA) в среду вместе с четырьмя тысячами наблюдателей провела мониторинг президентских выборов в Азербайджане. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно результатам мониторинга, в процессе голосования не зафиксировано серьезных нарушений. Президентские выборы в Азербайджане прошли демократически, прозрачно и справедливо.
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