AVCİYA: Президентские выборы в Азербайджане прошли демократически, прозрачно и справедливо

11 апреля 2018 20:50

Ассоциация содействия развитию гражданского общества в Азербайджане (AVCİYA) в среду вместе с четырьмя тысячами наблюдателей провела мониторинг президентских выборов в Азербайджане. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно результатам мониторинга, в процессе голосования не зафиксировано серьезных нарушений. Президентские выборы в Азербайджане прошли демократически, прозрачно и справедливо.

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