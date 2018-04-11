AVCİYA: Президентские выборы в Азербайджане прошли демократически, прозрачно и справедливо

Ассоциация содействия развитию гражданского общества в Азербайджане (AVCİYA) в среду вместе с четырьмя тысячами наблюдателей провела мониторинг президентских выборов в Азербайджане. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно результатам мониторинга, в процессе голосования не зафиксировано серьезных нарушений. Президентские выборы в Азербайджане прошли демократически, прозрачно и справедливо.

Новость обновляется