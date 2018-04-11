Высокая активность на президентских выборах в Азербайджане наблюдалась даже на самых отдаленных избирательных участках

Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с законодательством страны и международными нормами, говорится в среду в заявлении Центра изучения международных отношений (BMAM). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Наблюдательная миссия BMAM побывала в более чем 50 избирательных округах и почти на 200 избирательных участках. Участки, где проводились наблюдения, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса начали принимать избирателей в 8:00, а в 19:00 - завершили голосование. Наша наблюдательная миссия активно следила за процессом подсчета голосов и не выявила никаких нарушений", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, на выборах наблюдалась высокая избирательная активность. Высокая активность наблюдалась даже на самых отдаленных избирательных участках.

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