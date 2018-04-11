Азиатская ПА: Президентские выборы в Азербайджане можно назвать эталонными

Президентские выборы в Азербайджане можно назвать эталонными, сказал в среду на пресс-конференции представитель Азиатской парламентской ассамблеи, член парламента Бангладеш Назрул Ислам Човдури. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

По его словам, делегация АПА провела наблюдения как в самом Баку, так и в его окрестностях.

"Организация голосования на участках была на очень высоком уровне. Я считаю, что выборы в Азербайджане являются эталонными. Желаю успехов братскому народу Азербайджана", - сказал Човдури.

Как в свою очередь отметил специальный представитель АПА, депутат турецкого парламента Бурхан Каратюрк, процесс голосования полностью соответствовал международным стандартам.

"Мы провели наблюдения на нескольких избирательных участках. Хочу отметить, что наблюдатели, представляющие всех кандидатов, могли действовать одинаково свободно", - сказал Каратюрк.

В Азербайджане сегодня в 19:00 завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По данным на 19:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.