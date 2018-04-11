Али Ахмедов: Азербайджанский народ сделал правильный выбор, проголосовав за Ильхама Алиева

Азербайджанский народ сделал правильный выбор, проголосовав за Ильхама Алиева на президентских выборах, сказал вице-премьер, исполнительный секретарь - заместитель председателя правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, комментируя результаты exit poll.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как отметил Ахмедов, президентские выборы в Азербайджане можно считать состоявшимися.

"Президент Ильхам Алиев набрал свыше 80 процентов голосов. Азербайджанский народ избрал правильный путь. В период президентства Ильхама Алиева Азербайджан сильно развился", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что в период президентства Ильхама Алиева Азербайджан стремительно развился.

"Проголосовав за Ильхама Алиева, граждане Азербайджана проголосовали за стабильность. В следующие семь лет будет новый этап в развитии страны, Азербайджан будет еще стремительнее развиваться, повысится роль страны в обеспечении энергобезопасности в мире, ускорится экономическое развитие страны", - сказал вице-премьер.

Ахмедов подчеркнул, что будущее Азербайджана, как и его сегодняшний день, связано с Ильхамом Алиевым.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.