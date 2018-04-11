В Ереване проходит акция протеста против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера - ФОТО

Участники акции, организованной инициативой "Во имя государства Армения", в среду перекрыли улицу Тигран Мец в районе здания Республиканской партии Армении (РПА), пишут армянские СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Участники акции пытаются воспрепятствовать проведению заседания Исполнительного органа РПА, на которой будет обсуждаться вопрос кандидатуры премьер-министра.

Согласно информации, участники акции уселись на мостовой и скандируют лозунги против Сержа Саргсяна. Движение по улице приостановлено, образовалась пробка.