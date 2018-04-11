Бельгийский сенатор: Опыт Азербайджана по организации президентских выборов можно привести в пример многим странам

Опыт организации президентских выборов, продемонстрированный Азербайджаном, можно привести в пример многим странам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду на пресс-конференции сказал почетный член сената Фландрии (Бельгия) Франк Крейелман.

"Многим странам, включая Бельгию, было бы полезно изучить эффективный подход Азербайджана в проведении президентских выборов", - сказал Крейелман.

Он подчеркнул, что наблюдатели от Бельгии стали свидетелями прозрачных выборов, отметив внимательный подход Центральной избирательной комиссии Азербайджана ко всем деталям.

"Это мой первый визит в Азербайджан, и я получил массу положительных впечатлений и опыта, которым постараюсь поделиться на родине", - сказал сенатор.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.