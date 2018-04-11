Али Ахмедов: Каждый проголосовавший за Ильхама Алиева внес большой вклад в развитие Азербайджана

Каждый гражданин, проголосовавший за Ильхама Алиева, внес большой вклад в развитие Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов во время концерта lhamla irəli, проведенного в Баку партией ПЕА.

Ахмедов отметил, что Азербайджан будет еще больше усиливаться, развиваться,

"В 2025 году мы станем свидетелями еще более сильного, величественного, грандиозного Азербайджана. Эта молодежь, проявившая большую самоотверженность сегодня в избирательной кампании Ильхама Алиева, в 2025 году на пути развития Азербайджана также продемонстрирует самоотверженность", - сказал Али Ахмедов.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.