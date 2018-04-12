Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах

12 апреля 2018 00:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает в среду пресс-служба главы Азербайджанского государства.

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

Глава Азербайджанского государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность, что отношения дружбы и братства между странами и впредь будут развиваться во всех областях.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az