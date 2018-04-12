Арзу Нагиев: Главные критерии для Ильхама Алиева – суверенитет страны и благосостояние народа

Президентские выборы 11 апреля прошли в соответствии с требованиями Конституции и Избирательного кодекса Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend политолог Арзу Нагиев.

По его словам, уже с утра наблюдалась активность избирателей.

"Самое главное то, что активность избирателей на всех избирательных участках была высокой. Граждане приняли активное участие в голосовании, чтобы сделать свой выбор, играющий важную роль в их дальнейшей судьбе", - отметил политолог.

По его словам, для наблюдения за выборами на избирательных участках побывали международные наблюдатели, прибывшие в Азербайджан из разных стран.

На выборах не было отмечено нарушений, сказал Нагиев, который считает, что международное сообщество также положительно оценит эти выборы.

Политолог отметил, что переизбрание Ильхама Алиева большинством голосов было ожидаемо.

"Потому что Ильхам Алиев является лидером, который сыграл исключительную роль в превращении мероприятий регионального формата в мероприятия глобального значения и проведении Азербайджаном этих мероприятий. В то же время Ильхам Алиев сыграл важную роль в донесении до всего мира нефтяной стратегии Азербайджана и ее развитии, а также в развитии ненефтяного сектора", - добавил Арзу Нагиев.

Политолог также высоко оценил политику Ильхама Алиева по строительству армии и отметил, что Президент на высоком уровне справился со своей работой в качестве Верховного главнокомандующего.

"Для Ильхама Алиева важными вопросами являются благосостояние народа, безопасность государства, дальнейшее развитие нашей независимости. Считаю, что глава государства смог достичь этого. Несмотря на то, что в ряде стран наблюдаются конфликты, Ильхам Алиев, продолжив сбалансированную внешнюю политику без вступления в какой-либо военный блок, смог обеспечить благоденствие народа, безопасность государства. В связи с этим переизбрание Ильхама Алиева подавляющим большинством голосов было ожидаемо", - сказал Нагиев.

Эксперт считает, что проводимые в Азербайджане реформы будут успешно продолжены в предстоящие годы.

По его словам, эти реформы будут направлены на дальнейшее развитие политической, экономической сфер, а также развитие независимости современного Азербайджана.

"Вновь избранному Президенту Ильхаму Алиеву желаю успехов на этом пути. Считаю, что азербайджанский народ видит своим лидером Ильхама Алиева и вместе с ним приложит все усилия для дальнейших побед", - добавил политолог.